週一逐漸回暖！北部可達22度 南部上看28度

2019-03-24 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕受到鋒面通過影響，明（25日）白天中部以北地區仍有短暫陣雨，但各地氣溫逐漸回暖，白天北部高溫可望來到21、22度，南部則可來到27、28度左右，週二（26日）天氣將趨於穩定。

中央氣象局預報，明白天中部以北及東北部地區降雨機率還是偏高，仍有短暫陣雨，但晚上降雨將會趨緩；花東及南部山區也會有局部短暫陣雨，僅南部平地是屬於多雲的天氣，提醒民眾外出仍需攜帶雨具。

天氣風險公司預報，明氣溫雖逐漸回暖，但回升幅度有限，天氣才要到週二（26日）才會趨於穩定，並持續晴朗到週四（28日）。

溫度方面，明清晨各地低溫約17到19度，白天北部高溫可望來到21、22度，中部及東半部則有機會來到24到26度，至於南部則在27、28度左右。

紫外線方面，明天嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣及澎湖縣為高量級外，其餘縣市皆為中量級。

空品方面，明花東地區為「良好」等級；宜蘭、中部、澎湖、雲嘉南及馬祖地區為「普通」等級，晚起中部近山區域風速偏弱，可能達橘色提醒等級；北部、竹苗、金門、高屏地區為「橘色提醒」等級。

另外，明天開始金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，提醒民眾行車用路請注意安全，往返離島請留意航班資訊。

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