週日還是濕冷！北部清晨下探14度 全台降雨機率仍偏高

2019-03-23 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕受到華南雲系和東北季風增強持續影響，明天（24日）天氣也與今天相似，不僅全台降雨機率高，北台灣清晨更可能下探14度，而濕冷的天氣也將直到下週二才結束。

中央氣象局預報，明天全台降雨機率仍偏高，北部及東北部地區有短暫陣雨，降雨範圍較廣，其他地區除了南部平地為多雲之外，也都有局部短暫陣雨，出門務必記得攜帶雨具。

氣溫方面，明天中部以北及宜花低溫約15、16度，北部局部地區可能有14度左右低溫，提醒各位朋友注意保暖的工作；南部及台東低溫則約為17、18度。

紫外線方面，明天除了基隆市為低量級；高雄市、屏東縣為高量級外，全台各地皆為中量級。

空氣品質方面，明天宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級，中部內陸山區風速偏弱，局部地區可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區風速偏弱，易累積污染物為「橘色提醒」等級。

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