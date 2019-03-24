驟降10度轉濕冷天氣 彭啟明：下週二穩定、週三才回暖

2019-03-24 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕今（24）晨受東北季風持續影響與華南雲系影響，氣溫驟降轉為濕冷。氣象專家彭啟明表示，預計天氣要到下週二才會趨於穩定，下週三才會明顯回暖。

彭啟明表示，昨（23）日開始氣溫明顯下滑，從熱如夏的天氣突然驟降了10度之多，這波冷空氣昨晚到今（24）晨最強，北台灣空曠地區降到12-13度，中部、花東地區15-17度，南部的低溫也普遍來到17-18度左右，配合上華南雲系東移的影響，氣溫回升幅度有限，僅回升1-2度，感受仍相當濕涼，一直要到下週三起才會明顯回暖。

而今日持續受到華南雲系的影響，水氣明顯偏多，從嘉義以北到東半部地區都有短暫陣雨機會，雨勢與昨日大致相同，為一陣一陣的降雨，預計傍晚後降雨才會逐漸停止。

彭啟明指出，今晚至明（25）晨有短暫降雨，明日午後又有一道微弱鋒面，讓中部以北及東北部地區再度出現短暫陣雨，而東部、東南部及南部的山區也有局部短暫陣雨機會。一直要到下週二白天起鋒面遠離，乾空氣南下水氣減少，天氣才會趨於穩定。最後到了下週三南風增強，暖空氣北上，各地又將恢復到暖熱晴朗的天氣型態。

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