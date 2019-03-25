今中部以北白天降雨機率高 週三起高溫飆至32度

2019-03-25 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕今日受到鋒面通過影響，中部以北及東北部地區仍然會有短暫陣雨，白天降雨機率還是偏高，預計要到晚上之後降雨才會趨緩，至於花東及南部山區也會有局部短暫陣雨，只有南部平地是屬於多雲天氣。

今日溫度方面會比昨天來得高，清晨各地低溫約17到19度，白天北部高溫可來到21、22度，中部及東半部則有機會來到24到27度，南部則在30度左右，民眾請留意溫差，注意衣物增減。

今日空氣品質部分，受鋒面通過影響，金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，竹苗以北有降雨洗除部分污染物的機率；清晨前北部及竹苗空品區受背風渦旋影響，污染物易累積。下午起風力略增，擴散條件稍轉佳，西半部地區多為「普通」等級。晚起受微量境外污染物影響，北部、竹苗及宜蘭空品區空氣品質再轉差；花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級，。

週二（26日）水氣減少，各地大多為多雲到晴，只有東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨；雖然東北風會稍增強，但溫度呈現持平到回升的狀態，清晨各地低溫約17到21度，白天北部及東半部高溫在22到26度，中南部則約30度。週三、週四（27日、28日）南風再起，氣溫明顯回升，各地高溫普遍在27到30度，西半部甚至有機會來到31、32度；各地大多為多雲到晴，降雨更少，只有東半部地區及北部山區有零星短暫陣雨。

週五（29日）鋒面通過，各地降雨機率提高，中部以北及東北部轉為有短暫陣雨的天氣，其他地區也有局部短暫陣雨；鋒面過後東北季風會稍增強，北部及東北部稍轉涼。

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