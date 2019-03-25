雲林這二條溪汙染最嚴重 環保局雙管齊下守護河川

2019-03-25 13:15

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣新虎尾溪、北港溪連續2年被列為「汙染最嚴重」河川，縣環保局表示，將全力畜牧業沼液沼渣肥份施灌農作物政策，希望能達到畜牧場零排放最終目標，另將提升污水下水道系統建置率，手護河川。

環保局人員指出，根據環保署監測資料，雲林縣內濁水溪、新虎尾溪、北港溪、雲林溪、施厝寮大排等5大河川中，以新虎尾溪、北港溪兩條河川中下游汙染情況最為嚴重，而主要汙染物是畜牧場排放汙水及一般民生汙水所造成懸浮固體、生化需氧量，未來，將全力解決這二項汙染源為主。

環保局長張喬維表示，雲林縣目前畜牧場豬糞尿做厭氧處理後施灌到農地作為肥料使用已近200場，總施灌申請量達29.5萬公噸以上約，今年將再積極輔導77場，除可有效的處理水污染，同時也降低污染排放到河川。

另外，針對一般生活污水用戶接管，斗六市接管率已達58.63%，另外虎尾鎮及北港地區污水下水道系統也積極興建中，希望能減少汙染源直接排入河川，手護河川。

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