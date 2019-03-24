長裙女模逆風上屋頂外拍 遭揭：沒經過圓山飯店同意

2019-03-24 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名女模和攝影師闖進圓山大飯店屋頂外拍，逆風行走在屋頂上的影片引起網友批評「好危險」、「差勁的行為」。圓山飯店表示，事先不知道這件事，會加強把關，也對2人保留法律追訴權。

網友把一則IG限時動態轉到《爆料公社》臉書社團，只見一名身形高挑的女模身穿長洋裝，腳踩高筒黑靴逆風走在屋頂上，還伸出雙手讓身體保持平衡。原PO批評，「台北市五星級圓山飯店的屋頂可以這樣讓女魔特踩哦？？女魔攝影師的素質都是這樣嗎？」

網友們表示，「人家是圓山飯店特勤女俠」、「他是在測試屋頂結構強性」、「跑快一點，就會飛簷走壁了」、「傻眼」、「要真不幸...要飯店理賠嗎...」、「想紅想瘋了」。

據中央社報導，圓山大飯店公關陳愷璜今（24）對此回應，該名女模和攝影師是私下利用員工清潔梯爬上屋頂，飯店並不知情，也將對兩人保留法律追訴權。

然而，也有網友指出，把飛簷走壁影片轉到《爆料公社》的原PO，是新辦的假帳號，質疑PO文者目的不知為何。

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