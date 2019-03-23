閃光燈擋住脖子3秒 金正恩御用攝影師「被消失」

2019-03-23 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕只是相機閃光燈不小心擋住元首的脖子3秒鐘，金正恩御用攝影師就被革職並開除勞動黨黨籍，前公司朝鮮藝術攝影所（Korean Art Film Studio）現在甚至直接後製原有影片，要讓這名攝影師和他的閃光燈「完全消失在影片中」。

根據南韓媒體《每日朝鮮》（Daily NK）指出，這名攝影師現年47歲，被暱稱為Ri，原本是被指派為金正恩的御用攝影師。他在本月10日出席北韓最高人民會議選舉時跟拍金正恩動態，被現場影片捕捉到，在喬角度時用閃光燈擋住「我們親愛且尊敬的最高領導人同志的脖子」3秒鐘，該名攝影師已經在12日被開除並同時除去黨籍。

面對這位違反「不得在領導人方圓2公尺內拍照」規則，因而遭指控「犯下破壞我黨領導人至高尊嚴的反黨行為」的攝影師，原公司似乎覺得這樣還不夠。在他被開除的隔日立刻後製原影片，要讓這個閃光燈擋住金正恩的畫面，以及Ri本人，在影片中徹底消失。

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