商家注意！面具男冒用網紅名義 行騙西門町

2019-02-26 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕網路知名YouTube頻道「上班不要看」近日爆出有不肖人士假冒成該團隊成員，於台北西門町商圈拍攝店家，並向商家要求捐款的詐騙案件。上班不要看於臉書粉絲專頁呼籲民眾不要輕易相信沒有出示名片，或沒看過的團隊成員，若真遇到了要立刻報警處理。

上班不要看表示，收到受騙店家求證的訊息才知道，有人戴著面具自稱「庫柏」，說是新來的成員，並以團隊及公司老闆，台北市議員邱威傑「呱吉」的名義，在西門町商圈拍攝店家並要求捐款。

受害店家表示，「庫柏」一個人拿著手機至店內拍攝，並提及捐款，問該店老闆要不要捐款，老闆便給了他錢。店家形容，庫柏戴著面具，穿的很綜藝，並出示一張側拍照。

主掌上班不要看團隊行政職的公司合夥人湯瑪士，立刻向店家澄清，庫柏並非公司員工，應是對方盜用名義行詐。呼籲民眾若遇到該團隊要求拍攝，都一定會提供名片、拍攝費用，如果是來路不明人士，請報警處理。

上班不要看臉書全文

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