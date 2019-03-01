圓山飯店新董座 林育生呼聲高

2019-03-01 19:28

〔記者李欣芳／台北報導〕圓山大飯店董事長一職出缺近6個月，目前傳出內定由民進黨前立委林育生出任，林育生目前也是圓山董座呼聲最高的人選，這項人事案正呈報行政院核定中。

若無意外，圓山大飯店3月份將有新董座，不過，林育生今晚被詢及將接掌圓山飯店董座僅低調表示「未聽聞此事」。

圓山前董事長張學舜去年9月初轉任台北101董座，即由交通部政次王國材代理董事長迄今，圓山董事長一職已出缺近6個月。

林育生曾任第5、6屆立委，因2007年底的立委選舉將改為單一選區兩票制，長期經營的屏東市為國民黨較強勢區域，於民進黨結束登記後宣布退選，從此未在屏東縣參選任何公職人員。

2007年民進黨總統提名初選，林育生曾擔任蘇貞昌競選辦公室發言人，這次內定出任圓山董座，被視為是蘇系人馬浮上檯面，不過因人事案正呈報行政院核定中，尚待行政院長蘇貞昌拍板，行政院今天表示，這項人事案尚未定案，圓山董座人選等確認後就會對外公布。

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