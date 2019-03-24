八卦山裝置藝術「八卦龍」 小朋友進「龍身」探險汗流浹背

2019-03-24 11:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕別再說公共藝術品只能用眼睛觀賞而已！八卦山風景區遊客服務中心下方的綠地廣場，豎立了1座巨大的公共裝置藝術品，裝置藝術外型像飛龍在天，不僅讓人欣賞，從龍頭到龍身，都能讓小朋友從龍頭攀爬、玩耍到龍身，這條八卦龍就是提供小朋友來親近，讓人能從龍頭遊玩到龍尾，相當獨特。

耗資425萬元打造裝置藝術品就在卦山路旁，結合八卦山地景及兒童攀爬互動的設施，可從1樓廣場攀爬到2樓文創市集賣店的平台，就位於八卦山天空步道卦山路出入口下方，與大佛相望，因外型如飛龍又位在八卦山，原創藝術家王懷亮為藝術作品取名為「八卦龍」，呼應天空步道（天空之橋）被冠上「白色巨龍」的名號。

「八卦龍」創作靈感來自於，王懷亮由故事劇情構思外型和功能，故事一開始，1隻龍飛到八卦山上面，因為掉了1顆龍珠，掉了龍珠以後，龍夢到老鷹，後來龍苦尋其龍珠時巧遇老鷹，老鷹幫龍珠找到龍珠，雙方因此變成好朋友，龍決定留下，與老鷹共同守護這座聖山。

裝置藝術品剛開放不久，吸引家長帶著小朋友前來一起親近「八卦龍」，小朋友攀爬進入「八卦龍」，像走進「龍身」探險，爬得汗流浹背、玩得開心。

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