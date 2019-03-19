秘境！彰化八卦山「火燄洞」 吸引大批遊客朝聖

2019-03-19 20:58

〔記者湯世名／彰化報導〕秘境！彰化市八卦山通往三清宮的登山步道上，有一段綿密綠樹成蔭的綠色隧道，每當路旁路燈亮起，在昏黃色的燈光照射下，遠望就有如一處「火燄洞」，消息傳出吸引大批民眾上山「朝聖」，都對這種奇特景象感到不可思議，獲悉前來觀看的前市長邱建富也嘖嘖稱奇。

山友方一成說，這處景點可以說是由自然與人為所造成的奇異景象，通往三清宮登山步道上的這段綠色隧道，是由綠蔭所組成，加上隧道出口處路旁有一座路燈，在黃色燈光照射下，因而形成如「火燄洞」一般的景象，遠遠望去相當吸引人，就好像走入「時光隧道」一般，不少晨間或黃昏時刻前往登山健行的民眾，都已熟悉這種景象，倒是最近有不少遊客呼朋引伴前來朝聖，拍照打卡上傳。

前彰化市長邱建富說，日前他清晨前來山清宮健行，這處綠色隧道形成的「火燄洞」景觀，的確很特別，其實除了這處「火燄洞」，彰化市桃源里境內，還有一處天然美景「一線天」，裡面有巨石還有大片的山壁附著青苔，沿途穿越茂密樹林，行走在溪水切割的沙丘峽谷，洞內林相蓊鬱，清涼幽靜，紀錄了萬年前地殼變動、溪流侵蝕的鑿痕，大自然鬼斧神工，值得一遊。

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