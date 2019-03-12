流浪狗跑百米 八卦山上演人狗追逐戰 6隻幼犬「落網」

2019-03-12 22:17

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市台鳳里當地居民常遭流浪狗追咬，一處農場飼養的雞、鴨、鵝更在一夜之間遭流浪狗「大開殺戒」，死傷70多隻，市公所清潔隊今天出動捕捉流浪狗，流浪狗見清潔人員持捕獸網現身時，以跑百米速度拔腿狂奔，人狗上演追逐戰，最後只抓到6隻幼犬，送往流浪狗收容中心安置，隊員發現當地設有5、6處餵食區，明顯有人為飼養，呼籲民眾勿任意餵食、棄養，以免影響環境衛生與危及人身安全。

台鳳里台鳳路山坡一處農場飼養的禽類，日前被發現有大批肚破腸流，死狀甚慘，估算被咬死的有40多隻，輕重傷的有30多隻，損失慘重，縣議員張瀚天、里長劉寶存發現台鳳路上有20多隻流浪狗徘徊，確認是流浪狗所為，彰化縣動物防疫所、彰化市公所清潔隊等單位也決定前往捕捉。

今天清潔隊出動多名人員前往台鳳路山坡，分持捕獸網放慢腳步尋找流浪狗，果真在山區發現多隻流浪狗徘徊，立即衝向狗群揮舞捕獸網，流浪狗發現人類出現，也以跑百米速度拔腿狂奔，人、狗就在山區上演追逐戰，清潔隊員直呼：「太難抓了！」流浪狗全都順利突圍，清潔隊員最後在一處草叢中發現6隻幼犬，順利捕捉上車，送往員林市流浪狗收容中心安置。

里長劉寶存與清潔隊員現場勘查，發現當地有5、6處木板搭設的餵食區，且放有飼料，明顯有人為飼養，劉寶存認為就算將餵食區移除，還是會有人來設置。劉寶存指出，當地家禽遭流浪狗肆虐消息傳出後，連日來有許多民眾向他反映住家飼養的雞、鴨也被流浪狗咬死，可見流浪狗造成民怨及人身安全問題已相當嚴重。

彰化市公所清潔隊長林群富表示，流浪狗機動性強，捕捉不易，他們已在當地放置籠子進行誘捕，不過根本之計，還是呼籲民眾不要任意餵食、棄養，以免流浪狗對交通、環境及人身安全造成威脅。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/