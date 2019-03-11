假消息有多扯？這件裝置藝術影片 傳成3國家高官貪污

1段西班牙藝術家的作品影片，被有心人士改成假消息，演變成3個國家的高官貪污。（圖擷取自Alejandro Monge Instagram）

2019-03-11 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕假消息有多可怕？西班牙藝術家蒙吉（Alejandro Monge）的鈔票裝置藝術作品經有心人士渲染，竟演變成3個國家的高官貪污被查獲進而焚燒證物的消息，讓藝術家感到害怕。

蒙吉認為，這些假消息會被人相信，代表自己的作品真的很逼真，但也相當害怕。（圖擷取自Alejandro Monge Instagram）

根據《法蘭西24》報導，西班牙藝術家蒙吉（Alejandro Monge）在2018年2月參加馬德里藝術節，推出「歐洲夢」裝置藝術，內容為大量仿真歐元鈔票的雕塑作品，其中1部分貌似整齊綑綁，另外1部分的鈔票則雜亂地堆砌在角落，有些鈔票還做出經過焚燒的效果，他當時將此作品的影片上傳至自己的Instagram帳號。

不料影片遭到3個國家的有心人士渲染，加勒比地區的國家海地網域出現該段影片，但竟傳成「在反對派和前總統的成員的家中發現了大量現金」；非洲國家喀麥隆網域也有此段影片，但標題竟是「喀麥隆國防部長正在隱藏現金，他的妻子在警察到達之前試圖燒掉它」。

就連俄羅斯國內也出現該段影片，但被傳成「參議員阿拉舒科夫試圖在他的辦公室秘密焚燒的大量法案」，阿拉舒科夫2週前在俄羅斯聯邦議會被捕，罪名是他謀殺2個人。那些分享影片的人聲稱阿拉舒科夫試圖破壞他的犯罪跡證。

蒙吉表示，此項藝術品是對現代社會的評論，「一切都圍繞著金錢，我相信金錢是當代社會的神。我的雕塑由約50萬個用樹脂製成的手繪假鈔組成」，但看到被惡意盜用，先是感到受寵若驚，「這意味著它真的很逼真」，但由於牽扯到多國政治醜聞，因此也感到害怕，不想與這些事件有關聯。

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在 Instagram 查看這則貼文 Alejandro Monge（@monge_art）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 27 日 上午 7:14 張貼

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