掃墓比過年還歡樂！這個部落族人 把酒歡唱陪伴祖先

2019-03-23 17:18

〔記者陳賢義／台東報導〔走出喪親悲慟，台東市知本卑南族卡大地布部落今天在追思文化園區祭拜祖先，族人穿著傳統服飾，家家戶戶都準備了豐富祭品，由各家族「拉罕（頭目）」和祭師引領，共同追思祭祖，隨後就地把酒歡唱，以最虔誠的心靈陪伴祖靈。族人易春說，往事已矣，來者可追，失去親人雖然傷痛，但日子還是要過，祖先也樂於見到後代能夠幸福的生活，部落每年一次的祭會，遠比農曆春節還要歡樂。

卡大地布部落族人一大清早就帶著祭品到「巴拉冠（部落聚會所）」集合，隨後整隊到原為第六公墓的追思紀念園區，將祭品整齊上桌，各家族拉罕和祭師接著以古儀祭天召喚祖靈，所有族人虔誠悼念，祈求過世的親人能在他方過得快樂，隨後逐一敬酒追思。完成了所有追悼古儀，所有族人不分彼此同桌共食，分享精心準備的佳餚，遠眺浩瀚太平洋，還有祖靈庇佑相伴，好溫馨。

「喉伊央，喉嗨吔央，喉嗨央……」，耆老們同桌憶當年，舊時的酸甜苦辣都成了最寶貴的回憶，大家說說笑笑，歌聲不中斷，年輕族人好羨慕，期望老了以後也能和親朋好友一起訴過往。

原本要和老公搭火車到高雄的饒姐，被族人把酒歡唱陪伴先祖的感動氣氛深深吸引，毅然辦理退票。她說，聯合祭祖每年就只有一次，如果因私事而錯過，真的太可惜了！

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