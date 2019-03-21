清明掃墓季來臨 北市警：「這8天」交管

2019-03-21 22:48

〔記者劉慶侯／台北報導〕為期約1個月的清明掃墓即將開始，台北市殯葬管理處及公共運輸處規劃於23、24、30、31日、4月4至7日等8天，於富德公墓、南港軍人公墓及陽明山第一公墓等墓區，規劃5線免費掃墓公車供民眾搭乘。台北市警察局為確保掃墓公車運行順暢，同時維護墓區周邊道路交通秩序與安全，配合實施交通管制。

北市警說，管制時間為3月23、24、30、31日、4月4至7日等8天，每天清晨5點30分至下午5點。

管制範圍為：

（一）「富德公墓」管制點：

1、文山區木柵路5段43巷前與木柵路5段巷口。

2、文山區木柵路5段18號前。

3、文山區木柵路5段西側（富德里公車站）巷口。

4、文山區西寒寺前三岔路口。

5、研究院路4段與木柵路4段159巷三岔路口。

6、南港區研究院路3段175巷口。

7、南港區研究院路3段226號前（中華科技大學往富德墓區入口）。

8、信義區崇德街、富陽街口。

（二）「陽明山第一公墓」管制點：北投區行義路、泉源路口（惇敘高級工商職業學校前往公墓入口道路）。

北市警說，管制對象為：

（一）木柵路5段18號前、西寒寺前三岔路口、研究院路4段與木柵路4段159巷口、研究院路3段175巷口及崇德街與富陽街口管制機車及各種車輛進入，僅准許掃墓公車、復康巴士及持通行證車輛通行。

（二）管制點管制各種車輛進入，僅准許機車、掃墓公車、復康巴士及持通行證車輛通行。

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