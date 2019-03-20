巴拉望返台班機延誤5小時 遠航櫃台竟無人告知…

2019-03-20 21:49

〔記者陳慰慈／台北報導〕遠東航空16日直飛巴拉望的班機時間二度更改，原計18點20分抵巴拉望，後遲至近24點才抵達，不少乘客出關至飯店已是淩晨1點多，今天返回桃園機場班機，原計18點50分起飛，但乘客到機場後發現班機竟又延誤，離譜的是，機場班機時刻表完全沒顯示，詢問之下才知道，現場竟無任何一名遠航人員在場，讓乘客傻眼貓咪，大罵：「遠航真是爛透了！」

搭乘該班機的自由行乘客今天於班機起飛前2小時抵巴拉望機場，看了班機時刻表，慶幸「遠航沒再延誤了」，但班機時刻表顯示寫著可check in的櫃台卻空盪盪，詢問其他航空公司櫃台人員才驚知，遠航沒有一人在機場！

不知道枯等到何時，自由行乘客透過LINE詢問台灣旅行社，才知道班機延後到23點35分，回台灣預計已是凌晨2點多，乘客再度爆氣，大罵遠航服務爛透、罔顧乘客權益。

參加團體行的乘客則說，導遊前一晚已告知班機延誤，無奈表示，「這就是遠航」。

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