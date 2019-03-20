響應惜食分享 熱心攤販捐1.6噸食材助弱勢

2019-03-20 17:12

〔記者陳心瑜／新北報導〕響應惜食分享，新北市新店建國集合攤販上週啟用「新北惜食分享櫃」，自治會固定時間將食材載運至集合地點，再由新北市政府社會局統籌受贈單位領取。攤商上週起共捐出1.6噸、109箱的食材，將有多達11個社福團體受惠。

新店建國集合攤販今年3月13日起加入新北市「惜食分享網」，原先只規劃提供2個社福團體，結果因分享食材踴躍，第一天就有1.3噸的食材，自治會緊急追加更多社福團體。

新店建國集合攤販自治會長顧昌鳳表示，自治會在蘇迪勒颱風時，便自發捐贈物資至烏來，今年加入市府的惜食分享網，號召攤販於固定時間響應。攤商也非常熱情，希望食材能幫助更多弱勢族群，為社會盡心力。

新北市政府市場處代理處長陳玫秀表示，新北市府2016年推動惜食分享網，，已有中和枋寮市場及新莊第一市場等13座公有市場參與，新店建國集合攤販今年也加入。

市場處表示，除了公有市場外，也歡迎集合攤販一同發揮愛心，希望推廣「惜食分享」的理念，邀攤商作公益、珍惜資源。

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