03/20 各報重點新聞一覽

2019-03-20 06:11

自由時報

美台啟動印太對話

台美昨成立全新年度價值對話「印太民主治理諮商機制」，首次由我國外交部長和美國在台協會（ＡＩＴ）處長一同開記者會宣布，成為台美關係里程碑。此機制由美國國務院主動倡議建立，雙方將透過此全新對話機制，每年輪流在台美舉辦重要論壇，以更密切且直接的合作，在印太區域推動人權、民主及良善治理等共享價值，協助其他國家應對治理挑戰。首次會議訂九月份在台北召開。

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女檢搓乳查通姦

彰化地檢署檢察官莊珂惠去年在法庭罵法官「腦袋不清楚？」爆發彰化院檢霹靂火事件，日前莊珂惠遭妨害家庭案被告黃女控告涉嫌性騷擾，全案雖以逾告訴期不受理，但黃女指稱，莊要她全身赤裸、張開兩腿供法警拍攝私處，莊還揉捏她的乳房，致使下體流出分泌物，情節如三級片；彰化地檢署調查，認為無性騷擾不予受理，但檢察官「親自」揉捏被告雙乳的採證過程，已引起司法界議論！

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常喝含糖飲料 恐死得早

美國哈佛大學公共衛生研究團隊十八日發表於《循環（Circulation）》期刊的最新研究指出，相較於少喝運動飲料、汽水、果汁等含糖飲品的成人，常喝含糖飲料者更容易早死，尤其會增加死於心血管疾病的風險；而常喝含糖飲料的女性比男性更容易早死，早逝風險超過男性的兩倍。

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蘋果日報

綠營選邊戰 陳菊40政要挺蔡英文 獨派大老擁賴清德

民進黨2020總統寶座搶奪戰開打。行政院前院長賴清德宣布參選總統後，民進黨跨派系立委火速集結，總統府秘書長陳菊等逾40名黨政要員表態力挺總統蔡英文連任，氣勢驚人；蔡也刻意拉出國家領導人高度，強調國政優先，接下來的出訪友邦要讓國際看見台灣。賴昨選擇赴台南首廟天壇參拜、回母校成大醫學院拜會師長、拜會前總統李登輝，呼籲黨公職「不用選邊站」，直接訴諸全民。

審酒駕修法 立委跑光 黃國昌怒佔主席台直播 轟朝野打假球

「酒駕防制、莫再拖延！」立法院院會昨處理討論事項，副院長蔡其昌尚未處理到酒駕修法前就宣布休息。時代力量立委黃國昌、徐永明仍留在場內，爆氣開嗆為什麼不繼續處理酒駕法案，怒轟蔡其昌：「誰給你那麼大的權力？恣意妄為？」質疑國、民兩黨酒駕修法打假球。蔡回應說，酒駕議案的朝野協商還沒有結論，沒有結論就無法處理。

聯合報

賴清德參選 引爆綠尷尬、藍焦慮

行政院前院長賴清德挑戰蔡英文總統，挑動黨內敏感神經，民進黨將在登記結束後展開協調，若協調未果就進入民調初選。民進黨已啟動初選，但國民黨還在針對是否徵召高雄市長韓國瑜爭論不休，基層焦慮不已，呼籲黨中央盡快決定初選規則，用公正、公開、透明的方式決定最強候選人。

英國議長突出招 封殺脫歐協議三度表決

距離原訂脫歐日剩下不到十天，英國國會下議院議長伯考出招，十八日引用一項十七世紀的議事規則，拒絕讓首相梅伊兩度遭否決的脫歐協議第三度交付表決，除非「協議本身有重大調整」。但脫歐大臣巴克雷暗示，政府仍將要求國會下周表決。

中國時報

大咖挺小英

前行政院長賴清德突襲挑戰蔡英文2020年總統大位，同屬新潮流系的民進黨祕書長陳菊、立法院副院長蔡其昌等多位黨內龍頭昨天公開表態力挺小英，陳菊強調，蔡總統尋求連任是理所當然，呼籲民眾支持。為力抗賴神，蔡英文也表示，她會用每一天的工作和努力，來爭取更多人的支持。

2020總統、立委選舉1月11日投票

2020大選逼近，中選會昨拍板2020年總統、立委選舉訂於1月11日舉行投票。中選會代理主委陳朝建指出，第10屆立委須在2020年2月1就職，考量過去投票日都訂在周六，並須避免強碰大學學測、春節等因素，因此最終決議將1月11日訂為投票日。

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