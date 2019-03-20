常喝含糖飲料 恐死得早

2019-03-20

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國哈佛大學公共衛生研究團隊十八日發表於《循環（Circulation）》期刊的最新研究指出，相較於少喝運動飲料、汽水、果汁等含糖飲品的成人，常喝含糖飲料者更容易早死，尤其會增加死於心血管疾病的風險；而常喝含糖飲料的女性比男性更容易早死，早逝風險超過男性的兩倍。

每天喝超過兩罐 風險增加21％

研究指出，相較於每個月喝不到一罐含糖飲料的成人，每天喝超過兩罐含糖飲料將增加二十一％早死的風險，其中男性和女性的早逝風險分別為二十九％和六十三％，死於心血管疾病、癌症的風險分別為三十一％、十八％。每週喝兩罐至六罐含糖飲料，會增加六％早逝風險；每月喝一罐至四罐含糖飲料，會增加一％早逝風險。

這項研究分析「護理人員健康研究（NHS）」一九八○年至二○一四年、共八萬六四七名成年女性，以及「醫護人員追蹤研究（HPFS）」一九八六年至二○一四年、共三萬七七一六名成年男性的健康資料，其中有兩萬三四三二名女性逝世（四一三九人死於心血管問題、八三一八人死於癌症），一萬三○○四名男性逝世（三七五七人死於心血管問題、四○六二人死於癌症）。

哈佛大學研究：女比男易早逝

研究也發現，將含糖飲料中的糖改為人工代糖，可降低早死風險，但若每天喝下超過四罐人工代糖飲品，則無法有效降低風險。不過，該研究並未說明含糖飲料如何導致早死，無法證明含糖飲料與早死的因果關係。研究指出，含糖飲料是美國人攝取糖的最大來源，營養學家建議，糖所提供的熱量應低於成人每日攝取熱量的十％，但常喝含糖飲料很容易超標。

研究主要作者、哈佛大學營養學家馬利克（Vasanti Malik）表示，美國約有一半人口每天喝下至少一罐含糖飲料，「我們的研究支持限制糖攝取量，改喝其他飲品來取代含糖飲料，尤其推薦喝水，以促進健康與長壽」。知名營養學家、哈佛大學教授魏勒特（Dr. Walter Willett）指出，已有充分證據顯示含糖飲料會增加罹患第二型糖尿病的風險，而該疾病正是導致早死的危險因素之一。

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