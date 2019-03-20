2019-03-20

要被告脫光、腿張開

〔記者陳冠備、吳政峰／綜合報導〕彰化地檢署檢察官莊珂惠去年在法庭罵法官「腦袋不清楚？」爆發彰化院檢霹靂火事件，日前莊珂惠遭妨害家庭案被告黃女控告涉嫌性騷擾，全案雖以逾告訴期不受理，但黃女指稱，莊要她全身赤裸、張開兩腿供法警拍攝私處，莊還揉捏她的乳房，致使下體流出分泌物，情節如三級片；彰化地檢署調查，認為無性騷擾不予受理，但檢察官「親自」揉捏被告雙乳的採證過程，已引起司法界議論！

法務部長蔡清祥已責成調查，若莊有違規或違法之舉，會依法處理，絕不寬貸。

台商婚外情 妻提告

黃女與台商交往被台商妻子發現姦情，台商坦承和小三黃女發生性關係，並向妻子「交代」黃女胸部有硬塊及下體等多處特徵，台商妻去年三月控告黃女妨害家庭，由莊珂惠偵辦。

拍攝私處 如三級片

黃女今年一月向法院自訴控告莊珂惠涉性騷擾，指莊去年四月庭訊時，要求法警將她帶至檢查室勘驗身體，先命她全身赤裸、兩腿張開，並指示女法警重複拍攝其私處特徵，莊又從她腋下伸入揉捏其左右乳房。

自訴還提及，莊親自揉捏其左右乳房，致下體流出分泌物，而莊還拿衛生紙給她擦拭，再由女法警繼續拍照，情節宛如三級片。

女檢：原告聲請勘驗

法官以逾提告六個月期限而不受理，黃女上訴，並於本月五日向檢方申訴，彰檢召開性騷擾申訴會議，委員一致認為，莊進行身體勘驗程序是偵查手段，過程中黃女未明示拒絕，也查無違反意願情形。

莊珂惠昨透過彰檢襄閱黃淑媛轉述指出，勘驗是根據原告所聲請，當天女法醫公出，因此找女法警一起勘驗，無命令黃女全裸，並認定有通姦事實，本月十三日將黃女起訴。

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