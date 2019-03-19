新課綱教科書審查慢？國教院：有信心如期如質上路

2019-03-19 17:45

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕教科書審訂進度慢？引發教團質疑。國家教育研究院今天臨時開記者會說明，國教院長許添明表示，在送審的108學年第1學期使用的470冊教科書中，目前通過68冊，45冊退回重編，正在續審修訂的有357冊，絕大部分已在第2次或第3次續審中，未來2個月內會有許多教科書通過，通過的冊數每天都在變動，他有信心會如期如質上路。

許添明表示，根據過去的經驗，教科書審定均會經過2審或3審，今年8月第1學期會使用的470冊中，279冊是技職教科書，目前通過68冊，45冊退回重編，包括社會、科技及健體等領域，在第1次送審後退回重編，但經國教院召開編者、出版社及課綱委員三方座談，絕大多數重新送進國教院後續審查。

許添明也宣布教科書審定公布的期程，分兩階段公告，第1階段將在4月15日到4月底公告語言、生活及國防教育領域教科書，第2階段將在5月15日到5月底，公告其他領域教科書，他強調，國教院會如期完成審定並公告所有教科書，且不會有放水問題。

許添明指出，在如質部分，教科書審定均經嚴謹程序，國教院為了使這一波教科書審訂有更好品質，105年9月起設立教材開發工作坊，根據課綱精神及領綱學習內容召開共識會議，使審查規準亦有共識，並針對編審及課綱委員舉行三方座談，整個教科書審查重點是協力合同機制，大家來完成108課綱重要改革機制。

此外，為增加教科書送審彈性，許添明表示，正在審定的108教科書從學年送審，改成學期送審，且是從108到110學年教科書均改成學期送審，事實上，在教科書審查過程中，有非常多人為台灣這一次108課綱投入非常多的努力，他有信心能如期如質完成教科書審定。

媒體詢問重編理由為何？許添明強調，退回重編是審查委員的決定，國教院尊重委員的決定，以前教科書審查即如此，會經過初審、第2次及第3次續審，審查委員均會提供修正意見，有必要就召開三方座談，以達到修正共識，357冊已進入第2次和第3次續審，經好幾次修訂，隨續審過程，修訂意見會愈來愈少，這也是為何可以如期如質。

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