好孕連連 七賢醫院有7名護理師懷孕待產 生育率是高市5倍

2019-03-17 22:44

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市七賢脊椎外科醫院今舉辦院慶運動會，該院有70名護理師，近3年已有30名七賢寶寶誕生，每年平均10位新生兒，今年又有7名護理師懷孕待產，其育齡婦女的生育率是千分之151，是高雄市千分之29的5倍。

「每年這麼多人懷孕，讓醫院充滿好孕氣！」七賢脊椎外科醫院院長黃旭霖醫師表示，七賢創院4年，護理人員年紀較輕，且都到生育年齡，近3年有30位寶寶出生，今年還有7位護理孕媽媽待產。

黃旭霖說，七賢創院以來均以高優質護病比1比7，相當醫學中心，給近70名護理師良好工作環境，降低工作壓力，大家在幸福、歡樂氣氛工作，所以「好孕連連」。

懷孕5個月的蔡珮芸負責醫院感染控制，這是第一胎，7月是預產期，她說，醫院目前有7名護理師懷孕，其中3位懷孕5個月、4名分別懷孕2、3個月，大家挺著肚子在醫院工作，偶爾碰面閒話家常，閒聊懷孕後有沒有身體不適？是男或女？未來打算到哪裡坐月子等。

護理督導林宸妤育有2男，2年前在醫院生下老二，她說，傳統社會有項懷孕禁忌，就是孕婦與孕婦不能相互碰肚子，否則會換胎，性別會翻盤，懷孕的同事，在醫院工作，身體難免碰在一起，大家把這樣禁忌拿來當笑談，也增添生活趣味。

七賢脊椎外科醫院今在鄰近七賢國小操場，舉辦院慶運動會。活動規劃七賢寶寶搬尿布、童趣九宮格、草地高爾夫等親子趣味遊戲，還邀七賢創院4年醫護人員出生小朋友們同樂，讓活動溫馨又熱鬧。

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