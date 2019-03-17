「量血壓勿說話」 他提醒要事卻被打斷暴氣：要量殺小

2019-03-17 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友到診所看病，護理師幫忙量血壓，要求網友不要說話，但網友有句話不得不說，起個開頭就被打斷，最後網友忍不住脫口而出，護理師聽到頓時感到很不好意思。

這名網友到臉書社團「爆廢公社」透露，近日因為拉肚子到診所檢查，櫃檯2名護理師，其中1名幫忙原PO量血壓，護理師告訴原PO，「量的時候不要呼吸和說話」，沒多久另1名護理師就問原PO，「你有什麼症狀？」原PO立刻回應，「就烙賽」，這時幫忙量血壓的護理師再度提醒原PO不要說話，原PO無奈地心想，「馬的，陰我是吧！」

大概10幾秒後，原PO赫然發現一件很重要的事，想出聲提醒，才起了個開頭，「不好意思，請問...」就被護理師不耐煩地打斷，「就說量血壓不要講話」，原PO終於忍不住一口氣說出，「靠杯啊！妳開關沒有開，是要量殺小」。

網友看完笑翻，「不要呼吸有點嚴格」、「你憋氣憋了多久」、「不要呼吸然後一直不要按開關...會死吧」、「牙醫：會痛要說，我：痛！牙醫：治療中請勿說話」。

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