靜宜大學西文系特色營隊 高中職生搶報名

2019-03-15 15:20

〔記者張軒哲／台中報導〕為提升高中生外語學習興趣，並對大學系所深入瞭解，靜宜大學西班牙語文學系舉辦「西語新世界探索營」，吸引台中一中、台中女中、豐原高中、后綜高中等25所高中職、65位學生參與。活動規劃基礎西語、文化體驗等多元課程，特別設計「模擬面試」，由經驗豐富的教授與學長姐，傳授面試及備審資料技巧，高中生也能提前熟悉大學環境。

西文系主任林姿如指出，西文系透過專業的規劃與高中職策略合作，讓多國語言學習向下扎根，並藉由創意及豐富營隊開啟學習興趣、信心及熱情！此次不僅帶領高中生認識西班牙風俗民情、舞蹈藝術及飲食文化等，並在開始準備選填志願及面試前規劃「模擬面試」，提點並協助學生做好萬全準備。

西文系副教授徐彩雯說，此次規劃的「模擬面試」，不僅讓即將參加大學甄試的高三生更清楚準備方向及細節，高一、高二生也能提前觀摩，累積實戰經驗，對大學甄試有更具體認識。

副教授呂羅雪指出，學生面試前要深入瞭解學校及系所特色，若報考外語相關系所，除了讓面試老師感受強烈學習動機，突顯出「非選我不可」的原因，也可適時呈現學習外語的歷程，及面對困難、挫折，解決的能力與方法。提醒學生充足準備、不要緊張，保有笑容及正向積極態度。

對西文有高度興趣的精誠中學二年級李羚暐指出，她因選修相關課程，加上老師的鼓勵，報名此次營隊，透過豐富有趣的課程，不僅深入瞭解西班牙文化、飲食、建築等，也結交志同道合喜歡西語的朋友，謝謝靜宜大學讓高中生有機會學習更多課業外的知識！

后綜高中三年級江詠柔說，參加「西語新世界探索營」讓她深刻體驗到，學習語言除口語溝通，也要瞭解各國文化及生活型態，印象最深刻的是靜宜老師多元生動、深入淺出的授課方式，及學長姐用心的協助，讓學習更開心、收穫滿行囊！

靜宜大學「西語新世界探索營」規劃「西班牙語輕鬆說」、「西語國家好去處」及「佛朗明哥舞跳起來」課程，以生動方式教導基礎西語，並介紹西語國家特色與景點。在「大快朵頤Tapas」活動中，帶領與會學生認識與親自製作西班牙特色小菜（Tapas），還有小組「模擬面試」，提供面試致勝技巧。

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