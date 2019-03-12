台中人應最支持韓國瑜！ 相聲演員：不然被嘲笑的就是...

2019-03-12 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕相聲演員黃逸豪昨（11日）在臉書po出2月脫口秀的表演內容，以詼諧、幽默的方式提到高雄市長韓國瑜與台中市長盧秀燕，並嘲諷「韓粉怎會像鬼一樣」。他說台中人應是最挺韓國瑜的群眾，因為原本選出「谷關空氣」市長，很可能被罵「腦殘」，但還好高雄選了韓國瑜，所以網路罵高雄人是「腦殘」，笑稱台中應立個韓國瑜銅像來表達感謝。

黃逸豪在臉書粉專貼出表演影片，他在台中表演時問「現場有沒有韓粉舉手一下」，不過沒有人舉手，讓他驚呼「不可能吧」；他接著說，個人覺得台中人應該是全台最支持韓國瑜的群眾，「因為台灣現在如果沒有韓國瑜，那在網路上被罵腦殘的，就不是高雄人，而是...。」並用手指向台下的台中觀眾，笑稱「你們是不是應該支持韓國瑜一下？吃果子拜樹頭喔」。

另外一場3月在台北的表演，黃逸豪一樣問在場觀眾有沒有人是韓粉，但一樣沒有人舉手，直言自己在各地表演，都會問有沒有觀眾是韓粉，卻都沒有人舉手，讓他覺得很奇怪，直呼電視台每天都在報導，「為什麼韓粉會跟鬼一樣，聽說到處都是，但肉眼總是看不見？」語畢讓在場觀眾笑聲不斷。

這段影片PO出後已超過10萬人次觀看，網友也紛紛留言「身為一個住高雄的台中人表示賭爛」、「花蓮人笑著笑著就哭了」、「台中人飄過，我跟高雄人道歉」、「我高雄人....笑著笑著就哭了」、「我身為台中人跟全台灣道歉」、「我是高雄人超慘QQ 」。

黃逸豪也在臉書表示，就這個笑話的結構中，「在網路上高雄人被說腦殘」這件事情是一個網路現象，而不是出自「我覺得」，在他的「如果電話亭」中，只是去討論「如果沒有韓國瑜」，那台中人會怎麼樣；這個笑話對他而言最好玩的地方在於，其實他誰也沒罵，但是聽起來他好像又罵了每一個人，直言若網友非要覺得他罵韓、罵盧、罵韓粉，那他也沒輒。他也強調，「不用抹藍抹綠抹白抹紅，誰身上有笑點我就拿誰開涮」。

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