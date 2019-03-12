網友爆料高雄負債增加6億 韓國瑜回應了！

2019-03-12 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕日前審計部匯整至2018年年底，全國地方政府的公共債務餘額，高雄市以2431億位居全台之冠，引發網友熱議，近日則有網友貼出財政局的報表指出，高雄市長韓國瑜上任短短才2個月，竟然讓高雄負債增加了6億元。對此，韓國瑜回應，他不是一個亂花錢的人。

一名網友TigerLily在PTT發文指出，韓國瑜才上任短短2個月後，「又燒掉高雄6億」，他並貼出財政局的報表指出，「可以看出最新一期的1年以上非自償負債，跟107年11月相比多了6億」。文章曝光後也引發不少網友砲轟，「這是有做什麼事嗎，不然為啥債務會增加」、「高雄到底在幹嘛啊」。

據《三立新聞網》報導，針對網友爆料高雄負債增加6億一事，韓國瑜嚴肅回應，希望網友爆料要有憑有據，「從我當市長以來，所有高雄市政府所花的錢，我都是謹慎再謹慎」。

韓國瑜強調，他絕對不是一個會亂花錢的人，也提到3月底議會報告時，市府會請財政局長統一向外界說明。

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