日薪只有840！ 高雄科技公司這薪資 網友酸：真的發大財

2019-03-10 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任前不斷高喊「高雄發大財」，最終也以該口號順利當選，選後他也把這句口號掛在嘴邊到處放送。但今天有網友貼出高雄某科技公司開出的薪資照片，5天薪水共4200元，換算日薪只有840元，讓不少網友狂酸「下一個工作是挖石油 沒事兒」、「高雄真的發大財啦」。

一名網友在臉書「爆怨公社」貼出高雄某家科技公司寄給他的徵才信截圖，照片中可見，這家高雄科技公司表示，「本公司目前缺一名資訊人員，需要在3月11日至3月15日到高雄少年法院安裝新機，正常上班時間為上午8點至下午5點半，有需要的話會以25200/30x5（日）的核薪給您」。

由於薪水換算下來日薪只有840元，甚至以臨時工來說，時薪也只有105元，明顯不符合勞基法最低時薪150元的規定，因此原PO看完驚呼「有人有興趣嗎？這樣薪資大家覺得如何呢？這薪資嚇到我了，有人有興趣去嗎我可以給你資訊」。

照片曝光後引發網友熱議，留言批評「這種薪水還有臉 講得出來」、「還不如給支香蕉...」、「他算時薪制的，不是月薪，所以，很賤的公司」、「25200算月薪，那也應該除22吧？怎會是30，騙人不懂算數啊...黑心公司」、「原來月薪可以直接除30再乘成日薪 厲害了」。

PTT則有網友大酸「下一個工作是挖石油 沒事兒」、「高雄太神啦，這樣日薪840，時薪105，發財啦」、「高雄人有錢的秘訣就是一個月工作30天」、「高雄真的發大財啦」。

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