中市恢復老人健保補助 議員質疑預算編列不足

2019-03-09 16:32

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市府擬自7月起恢復老人健保補助，並計畫編列7億3500萬元預算，但市議員李天生質疑，預估有22萬人需要補助，市府預算僅能補助16萬人，杯水車薪；市議員鄭功進則要求補助溯及既往，否則就是騙市民、騙選票。

市府社會局長李允傑指出，市府預計今年7月起恢復65歲以上，綜合所得稅率5%以下長者健保費自付額補助，市府將透過財政部財稅資料中心比對，符合資料者不必再申請；市長盧秀燕也說，相關追加預算預計4月份報送議會，通過後7月1日實施。

社會局表示，今年1月底，台中市65歲以上老人已達34萬2869人，老人每年約增加6%，預估今年底將有36萬4000人。推估今年7月起恢復老人健保費補助，約22萬5千人符合補助資格，下半年所需經費約7億3500萬元。

李天生表示，補助老人健保費自付額以每人每月749元（第6類保險對象自付額）計算，7億3500萬元只能支應16萬5511人健保費，也就是說，還有約6萬人的健保費沒有著落，將淪為孤苦無依，乏人照顧，要求市府設法挽救。

市議員鄭功進指出，盧市長選前承諾，全面恢復老人健保補助，就不應打折。儘管這次臨時會，市府未提出相關追加預算，等後續補助經費到位後，也應溯及既往，否則就是騙市民、騙選票。羅姓老婦人也反映，新市府上任將屆百日，只感受到自己的福利樣樣縮水，敬老愛心卡和假牙補助不是變難用、就是還在等，至於說好的老人健保補助，還是自己繳。

社會局說明，老人健保自付額補助，以第6類保險對象應自付之保險費749元為上限，每個人的保費不一，超過上限者也只補助749元，未達上限則以實際自付金額補助，進行經費推估時需以平均保費550元計算，7億3500萬元足以支應所需經費。

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