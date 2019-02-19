盧秀燕保證今年恢復老人健保補助 喊跳票者要做伏地挺身道歉

2019-02-19 16:16

〔記者張菁雅／台中報導〕恢復老人健保補助是台中市長盧秀燕的重要政見，但至今仍未訂出上路時間。台中市政府行動市政會議今日至大里區舉行，盧秀燕向里長們保證今年一定會恢復老人健保補助，她也開玩笑說，有人說她「跳票」，她請在座里長幫忙記錄下來，等正式實施後，說她「跳票」的人要做伏地挺身向她道歉。

盧秀燕日前表示，恢復老人健保補助最晚明年實施，如果可以「追到錢」，會提前在今年上路。遭民進黨議員抨擊「跳票」，國民黨議員也要求今年一定要實施。

行動市政會議今日在大里區舉行，里長出席踴躍，盧秀燕向里長們表示，老人健保補助是她的重大政見，一定要恢復，因今年預算是去年編列，她去年12月25日上任後，發現今年老人健保補助的預算是零，但沒關係，她正在「追錢」、編預算，等議會通過後，今年就會實施。

盧秀燕也開玩笑說，這段時間，有人攻擊她「跳票」，請里長幫她記錄下來，等今年恢復老人健保補助後，就請他們道歉，並做伏地挺身。盧秀燕還問里長，應該請他們做幾個伏地挺身？有里長說，「做100個」。盧秀燕笑說，可能做不起來，做10個就好。

另外，盧秀燕表示，敬老愛心卡不是她的政見，但她會延續下去，每月總額1000元一毛不減，但必須調整，因為去年底開放全額補助計程車資，1年要花掉30億元，市府舉債額度現在只剩88億元，「坐2、3年，台中市就會破產」，所以現在改為一趟補助50元，等台中市財政變好，大家再盡量坐，目前先恢復老人健保補助。

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