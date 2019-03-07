拒簽老人健保補助承諾書 綠營議員批：盧秀燕騙票

2019-03-07 15:14

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕提出恢復老人健保補助的政見，藍營議員楊正中今天拿海報要求盧承諾7月1日實施，盧婉拒簽名，綠營議員謝明源直批盧不敢簽，是選前騙票的手段；盧說，7月1日恢復老人健保補助，一定會做到，只是不開簽名保證的例子。

市議會臨時會進行老人健保補助等多項專案報告，楊正中說，恢復老人健保補助是盧市長的選舉政見，應該優先實現，並拿出海報走向市長席，要求盧簽名承諾追加預算通過後，108年7月1日實施，多位國民黨議員也圍過來希望她簽名。

盧回應，這是她競選市長最重要的政見之一，民眾也認為是社福政策中最需要恢復的，新市府積極尋找財源辦理追加預算，已經準備好了，相關追加預算4月份送議會，通過後7月1日實施，但不願在海報上簽名保證。

楊正中則不斷催促盧秀燕簽名保證，但盧說，口頭報告一定會做，但無法應議員要求在海報上簽名，此例一開，什麼都要市長簽名，有的簽有的不簽，難以交代。對此，藍營議員吳瓊華、陳成添、吳顯森、朱暖英等人，都對盧拒簽表示失望。

綠營議員謝明源質疑，上任至今，此政見持續跳票66天，讓很多投給盧市長的長輩抱怨連連，現在連承諾書都推辭不敢簽，恐是沒有實現此政見的決心與能力，只是選前騙票的手段。

綠營議員李天生表示，市府追加補助老人健保預算，僅7億3500萬元，市府預計可補助者有22萬人，但依照每人可補助749元計算，僅可補助16萬3551人，將有6萬人無法受惠，呼籲市府補足預算，莫讓這些人變成孤單老人。

盧秀燕強調，議會支持恢復老人健保補助的預算，7月1日確定會實施；財政局長羅仙法說明，該經費7億3500萬元，財政不成問題。綠營議員蔡耀頡則要市府承諾，保證7月不跳票、保證經費來源透明、保證不造成青年壓力。

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