貼圖別亂用！ 「你頭被門夾過？」他酸同事被判公然侮辱

2019-03-11 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕台中一名於第七期重劃區豪宅擔任安全人員的「阿庭」，因排班糾紛與同事於工作群組中產生衝突，同事用「梗圖」（meme）諷刺阿庭「你頭被門夾過？」，阿庭不堪受辱告上法院。台中地方法院審理認為，被告於3人以上群組，以圖文罵人，犯「公然侮辱罪」，判拘役5日，得易科罰金。

據《ETtoday》援引判決書指出，在台中市豪宅擔任保安的阿庭，因排班糾紛與同事於通訊軟體的群組中爭執，過程中對方使用梗圖攻擊，內容寫著：「你頭被門夾過？」，阿庭受辱難忍而提告。

法官審理此案認為，被告於3人以上的工作群組使用汙辱圖文，據語境可知明顯針對原告阿庭，涉及公然侮辱，判拘役5日得易科罰金。

對此，有網友認為「貼圖上的話即代表個人言論」，必須自行負責。「梗圖」雖然幽默、流行又頗具張力，使用上仍須謹慎，以免觸法。

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