北台灣上午起逐漸轉乾 入夜後最低溫下探12度

2019-03-15 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕今晨鋒面通過，北東部降溫並有明顯降雨，氣象專家吳德榮表示，今上午起逐漸轉乾，入夜至明晨北部最低溫下探12度，明後兩天的週末假期各地天氣不錯，直到下週一（18日）新一波鋒面抵達，北台灣才會再轉濕涼。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今晨鋒面通過後，北台灣降雨歇止，雲量逐漸減少，不過天氣依舊偏涼，中南部則較不受影響，為多雲時晴，白天舒適至微熱、早晚偏涼的天氣。他說，北部高溫約在20度，中部26度，南部29度，東部則在25度左右。

吳德榮表示，明東北季風減弱，各地多雲時晴，不過清晨因輻射冷卻作用影響，氣溫降得很低，北台灣最低溫約12度，都會區則在14度左右；週日（17日）各地持續回溫，白天舒適至微熱、早晚偏涼，為日夜溫差較大的天氣型態。

吳德榮指出，下週一微弱鋒面通過，北台灣及東半部有局部降雨機率，氣溫稍降；下週二（19日）鋒面減弱，各地天氣好轉；下週三、四（20、21日）各地晴時多雲，高溫將飆升至30度以上，民眾感受上彷彿已進入夏天。

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