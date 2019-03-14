注意保暖！北部地區周五轉涼 各地日夜溫差大

2019-03-14 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕明（15）日受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。中部以北、東半部地區及南部將有局部短暫雨，建議外出攜帶雨具，以備不時之需。

據中央氣象局預報，15日白天各地高溫落在約18度至22度間，不過南部可達28度，愈往南日夜溫差愈大，請民眾注意氣溫變化，適時增添衣物以免受涼。另外，今晚至明日，中部以北、東南部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有較強陣風，在海邊及海上活動都需注意安全。

降雨方面，除中部以北、東半部地區及南部外，其他地區則為多雲到晴，預估下半天後，水氣將逐漸減少。

空氣品質方面，據行政院環保署預測，明日受東北季風影響，可能挾帶微量境外污染物影響台灣。中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門空品區為「橘色提醒」；北部、竹苗、宜蘭、花東及澎湖空品區為「普通」等級。

紫外線方面，各地紫外線多落在「中量級」，僅台南、高雄、屏東達「高量級」，請該區民眾注意，並盡量待在陰涼處。

另，根據天氣風險公司，由於受到鋒面雲系影響，今晚到凌晨中部以北、東部地區都會有一波降雨，但明天上午雨勢便會趨緩。從明日到下周一這段期間天氣較涼，民眾需注意保暖。

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