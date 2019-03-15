清晨有雨白天可見陽光 北部轉涼低溫14度

2019-03-15 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（15日）清晨受到鋒面通過影響，中部以北以及東部地區有雨，白天之後水氣減少，西半部將轉為多雲到晴的天氣。

氣象局表示，今天清晨中部以北及宜蘭、花蓮有明顯的雨勢，南部及台東也有局部降雨，白天之後水氣會逐漸減少，西半部降雨逐漸停歇，轉為多雲可見陽光的天氣，剩下山區及東半部仍有局部短暫雨。

溫度方面，在東北季風影響下，天氣轉涼，清晨北台灣低溫只有14到16度，其他地方則在17到20度左右，白天北部高溫約17、18度，中部及東半部高溫大約在21到23度，南部高溫仍有26至28度，南北溫差大。

氣象局預估，週六（16日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦屬偏涼，各地大多為多雲到晴，降雨不顯天氣較乾，西半部山區有零星短暫雨。週日、下週一（17日、18日）由於微弱鋒面掠過北部海面，造成北部及東北部地區較不穩定，可能有短暫陣雨，而中部、東部、東南部地區及南部山區則有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

空氣品質方面，15日北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「普通」等級；中部以南位於下風處，擴散條件較差，中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級；馬祖、金門地區則受中國沿海污染影響，為「橘色提醒」等級。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 18 17 ~ 20 20 ~ 26 17 ~ 21

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