中南部一片霧霾！彭啟明：鋒面快速通過 空氣明顯轉差

2019-03-14 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕今（14）晨雲量逐漸增多，各地氣溫回升3、4度左右。氣象專家彭啟明表示，今明兩天會有微弱鋒面快速掠過，北部地區會有降雨，清晨鋒面遠離後降雨才停止。另外，今日空氣品質相當糟糕，尤其中南部為橘標甚至紅標，提醒民眾外出必須戴口罩。

彭啟明表示，今明兩天會有微弱鋒面快速掠過，今天白天中部以北與宜蘭花蓮北部會逐漸轉為偶有陣雨，晚上雨勢會更明顯，範圍也會擴大，持續到明（15）日清晨後鋒面遠離後才會減緩。中南部到高雄屏東也有局部陣雨，但降雨機率較低。溫度方面，今天回溫一些，估計北台灣16～22度，中南部及東半部18～16度。

明日白天到週末依然受東北風影響，東北部迎風面可能有地形雨。週日水氣增多，降雨可能略增，而下週一、二又有鋒面通過，這波鋒面可能較弱，但多少對天氣帶來影響。

彭啟明指出，今天空氣品質相當糟糕，西半部空氣明顯轉差，中南部從台中到高雄一片霧霾，空汙等級從橘標的「對敏感族群不健康」到紅標的「對所有族群不健康」都有。而中部以北為普通等級，但細懸浮微粒濃度偏高，部分地區會達到橘標。提醒民眾外出記得戴口罩，橘、紅標地區非必要則避免出門，更得避免在戶外運動。

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