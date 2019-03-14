春天後母面！今起兩波鋒面接續報到 各地天氣每日一變

2019-03-14 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕今晨雲量逐漸增多，各地氣溫回升3、4度左右，氣象專家吳德榮表示，今起至週日（17日）將有兩波鋒面接續報到，各地天氣逐日均有改變，提醒民眾持續注意最新資訊。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天至明晨新一波鋒面通過，各地雲量漸增，午後中部以北、南部山區及東半部地區轉有局部短暫降雨，中部以北地區逐漸轉涼，今天北部高溫約24度、中部26度、南部29度，東部地區則在25度左右。

吳德榮表示，這波鋒面後的東北季風偏乾，明天上午天氣好轉，北台灣偏涼，中南部則為多雲時晴天氣，週六（16日）東北季風減弱，各地多雲時晴，夜晚清晨因輻射冷卻作用影響，氣溫降至很低，怕冷的民眾若欲外出宜增添衣物。

吳德榮指出，週日新一波微弱鋒面接近，各地天氣多雲時晴，惟北台灣仍有零星短暫降雨機率，下週一（18日）受此鋒面影響，北台灣及東半部轉有局部雨，氣溫亦隨之略降，下週二（19日）鋒面遠離，天氣大幅好轉。

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