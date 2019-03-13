明天鋒面報到！北部東部轉雨 中南部天氣穩定

2019-03-13 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕今（13）日雲量較多，各地有零星降雨機率。氣象主播賴忠瑋表示，今日不若昨天晴空萬里，天氣穩定但要注意空汙，明日將有鋒面通過台灣，主要影響北部與東部。

賴忠瑋表示，今日西半部各地天氣算穩定，北部雲量偏多，而中南部則要留意日夜溫差和空氣品質，可能提升至對敏感族群不健康的橘色提醒等級。而東部的雲量則相對較多，可能有局部零星短暫陣雨，提醒民眾出門要記得攜帶雨具。

溫度方面，北部和東北部清晨低溫約16到17度，中南部和東南部約18到21度。北部和東北部各地中午高溫則達23到24度，中南部和東南部則普遍有25到28度左右。

賴忠瑋指出，明（14）日將有微弱鋒面通過台灣，主要影響範圍以北部、東北部和東部為主，將帶來局部短暫陣雨，中南部和東南部天氣則相對穩定，雖然雲量可能因此而增加。這波鋒面的移動速度很快，大約只影響一天。週五台灣將受鋒面後方的東北風及冷空氣影響，北部和東部等迎風面雲量還是偏多但會逐漸減少，雨勢也會逐漸緩和。不過要留意東北風可能帶來一些境外污染物，溫度也會略往下降。

賴忠瑋表示，下週一又有鋒面雲系通過台灣，為中部以北和東部帶來陣雨，未來一週得留意頻繁天氣變化，鋒面雲系仍然一波接一波，雖然都不算特別強，但溫度會有明顯起伏，提醒民眾要適時調整，不然很容易著涼感冒。

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