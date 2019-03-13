好天氣到今天！ 明起至週末兩波鋒面接連報到

2019-03-13 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕今天雲量較多，各地有零星降雨機率，高溫方面也較昨天低約2度左右，氣象專家吳德榮表示，本週從明天起有兩波鋒面先後報到，各地天氣變化大，提醒民眾做好準備。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天中層雲增多，不過結構鬆散，所以偶有陽光探頭，也有零星降雨機率，其中以山區及東半部機率較高。各地白天舒適、早晚偏涼，北部高溫約23度，中部與東部約26度，南部則在28度左右。

吳德榮表示，明後兩天（14、15日）鋒面來襲，各地雲量增多，中部以北、南部山區及東半部地區轉有局部降雨，氣溫略降，週五白天至週六（16日）白天受鋒面後東北季風影響，北海岸、東半部有局部短暫降雨機率、北部雲量偏多，中南部多雲時晴。

吳德榮指出，週六晚間至週日（17日）將有新一波鋒面接近，北部及中部山區有局部短暫降雨機率，氣溫略升；下週一（18日）鋒面影響，北台灣再轉濕涼，直到下週二（19日）鋒面減弱，天氣才會逐漸好轉。

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