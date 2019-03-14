今中部以北有短暫雨 明日東北季風影響轉乾偏涼

2019-03-14 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕今日受鋒面通過影響，中部以北及東北部雲量增多，有短暫陣雨發生，其餘地區水氣增加，也有可能下雨，建議民眾攜帶雨具備用。溫度方面，白天北部及宜花高溫24、25度，中南部及台東26到28度，夜裡清晨北台灣氣溫約15、16度，其他地區約17至19度，中南部日夜溫差較大

今日空氣品質部分，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖地區為「普通」等級，竹苗局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區擴散條件較差，空氣品質為「橘色提醒」等級，晚間東北季風增強，空氣品質逐漸好轉；馬祖、金門地區則受境外污染物影響，為「橘色提醒」等級。

週五至下週一（15日至18日）受東北季風影響，北台灣低溫約15、16度，高溫約20度，感受偏涼，至於中南部及花東低溫約16至18度，屬於早晚偏涼的型態；降雨方面，鋒面過後稍轉乾，週五及週六降雨落在迎風面北部、東半部地區及中南部山區，其他地區大致為多雲到晴的天氣；下週日及下週一受到華南水氣東移影響，水氣又將增多，中部以北及東北部雨勢將增、花東地區及南部山區也有局部短暫雨的機率，建議東北季風影響期間，外出攜帶雨具備用。

下週二、下週三（19日、20日）東北季風減弱，水氣稍減少，氣溫略回升；北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 24 19 ~ 26 20 ~ 27 18 ~ 25

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/