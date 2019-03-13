週四鋒面通過全台有雨 中南部日夜溫差大

2019-03-13 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕明（14）日白天東部高溫可達29度，中南部日夜溫差大。因為鋒面通過、東北季風增強，全台皆有可能下雨，提醒民眾出門記得攜帶雨具。

《中央氣象局》預報，明日因鋒面通過與東北季風增強，中部以北、東北部地區雲量增多，將會有短暫陣雨，其餘地區水氣也會增加，建議民眾出門記得攜帶雨具。中部以北、東南部與澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有較強陣風，金門、馬祖、中南部地區則易有局部霧和低雲影響能見度。

溫度方面，北部白天高溫約21至24度，中南部高溫約24至27度，東部高溫可達29度；中南部日夜溫差較大，全台各地低溫皆約15至18度，民眾出門需注意氣溫變化，及時增減衣物。

紫外線方面，雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣為紫外線指出6~7的「高量級」，其餘縣市皆為紫外線指數3~5的「中量級」。

空氣品質方面，明日僅花東地區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭、澎湖地區皆為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門地區為對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級，其中中部、雲嘉南、高屏地區在明晚鋒面增強後，空氣品質會逐漸好轉。

《天氣風險》指出，鋒面對台灣的影響大約只有1天，週五受到鋒面後方的東北風與冷空氣影響，氣溫將稍微下降，且會帶來一些境外汙染物。週六1天好天氣後，週日至下週一將有另1個鋒面通過台灣。

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