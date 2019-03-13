晚間鋒面接近北台灣有雨 明起迎接濕涼天氣

2019-03-13 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕今日白天鋒面正逐漸建立中，中南部及東半部有局部短暫雨，北部雲量偏多，午後西半部山區也有局部短暫陣雨，晚間起鋒面接近，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，北部降雨機率稍增，深夜晚歸的民眾建議攜帶雨具備用。

溫度方面，清晨北台灣氣溫仍較低，約14至16度，其他地區約18至21度，白天北部及東半部高溫約22至25度，中南部仍可達25至28度，中南部日夜溫差較大。

今日空氣品質部分，環境風場逐漸轉為偏東風，中部以南風速偏弱，擴散條件較差；金門、馬祖及中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；北部、竹苗、宜蘭以及花東空品區因境外污染物移入為「普通」等級；中部以南空品區風速偏弱，污染物易累積，中部、雲嘉南及高屏空品區主要為「橘色提醒」等級，夜間及清晨局部地區可能達「紅色警示」等級；馬祖、金門地區因受中國東南沿海污染及境外污染影響，空氣品質為「橘色提醒」等級。

週四（14日）因鋒面通過及東北季風增強、大陸冷氣團南下，各地降雨機率提高，預測主要雨區域是中部以北及東北部地區，其他地區也有局部短暫陣雨。週五至下週一（15日至18日）受東北季風影響，北台灣低溫約下探15度，高溫也不到20度，感受偏涼，至於中南部及花東低溫約16至18度，屬於早晚偏涼的天氣型態。

降雨方面，週五及週六迎風面北部及東半部地區有短暫雨，中南部山區也有局部短暫雨，其他地區大致為多雲天氣。下週日及下週一受到華南水氣東移影響，除了北部及東北部地區有短暫雨外，中部、花東地區及南部山區也有局部短暫雨的機率。

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