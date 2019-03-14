「春天孩子面」天氣2日一變 氣象局一張圖讓你秒懂！

2019-03-14 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕春天天氣多變化！中央氣象局表示，明天至下週一（15日至18日）受東北季風影響，北台灣低溫約15、16度，高溫約20度，感受偏涼；下週日及下週一受到華南水氣東移影響，水氣又將增多。氣象局官方臉書也貼出一張「春天孩子面，兩日一變臉」的天氣資訊圖，提供民眾參考這幾天的天氣變化。

氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，今晚到明晨鋒面通過與東北季風增強，北、東有短暫陣雨，明、後天受到東北季風影響，雖降雨逐漸減少但天氣偏涼，到了下週日、一台灣附近的水氣又增加，全台各地稍有降雨，提醒民眾春天天氣多變化，要時常注意最新的預報資訊，或隨身帶個輕便雨具以備不時之需。

氣象局另發出「天氣10日報」表示，週六受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦屬偏涼，各地大多為多雲到晴；下週日、一由於微弱鋒面掠過北部海面，造成北部及東北部地區較不穩定，可能有短暫陣雨。

下週二至下週四（19日至21日）迎風面北部、東半部地區以及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴，氣溫略回升；22日至24日北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也偏涼。

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