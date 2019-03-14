看不下去？ 民眾申訴中天新聞六大報導造神、不實

2019-03-14 21:49

〔記者劉力仁／台北報導〕中天電視台報導「200萬噸文旦倒在水庫裡」引發爭議，水利署、農糧署都指假新聞，根據了解，最近民眾向國家通訊傳播委員會（NCC）申訴中天新聞誇大、不實、造神高達6件，包括「包子拿奧斯卡」、「三個市長合體、天降祥雲」、「文旦到在水庫」、「熊貓跟台灣黑熊」、「抹黑外交官」、「播出韓國瑜比例太高」，NCC要求中天電視台說明，相關紀錄並列為未來換照參考。

由皮克斯（Pixar）製作的電腦動畫短片《包子（Bao）》，探討華裔移民的親子關係，在本屆奧斯卡中奪下了最佳動畫短片獎。中天新聞將韓國瑜和這部短片做連結，稱會得獎因「韓流發功」，網友痛罵「造神無下限」。

「三個市長合體、天降祥雲」指韓國瑜、侯友宜、盧秀燕3位市長一起出現，天空中出現「鳳凰展翅」異像，被民眾檢舉造神、怪力亂神。

「貓熊跟台灣黑熊」刻意對比貓熊可愛、黑熊兇猛；「東廠抓到了？ 直擊駐星大使盯場回報韓國瑜行動」，民眾檢舉報導不實。還有民眾申訴中天新聞播放韓國瑜的報導時間，高到不成比例。

根據了解，NCC目前正逐案審理中，未來相關處理辦法，包括衛廣法27條規定，制播新聞應做好事實查證及平衡報導、衛廣法43條營運不當，有損害訂戶或視聽眾權益之情事、衛廣法22條，業者缺乏建立自律規範機制，進行裁處。

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