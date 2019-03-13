假新聞5年只罰一件 NCC遭批失職

2019-03-13 11:52

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨團幹事長管碧玲今與民進黨立委林俊憲、葉宜津、陳曼麗共同召開記者會，針對親中媒體製作台南文旦滯銷的假新聞一事，痛批主管機關NCC「完全沒作為」。管碧玲說，NCC可以根據衛星廣播電視法第27條與第53條開罰，但自103年開始至今，因查證不實遭罰的案件「5年來只有一件」；管碧玲痛批，5年來還有多少假新聞、假消息流傳在社會中，呼籲NCC應積極主動介入管理。

網路假新聞近年來猖獗流竄，日前網路上更流出台南麻豆文旦滯銷需銷毀200公噸的傳聞。台南市民進黨立委葉宜津今在記者會上砲轟，台南麻豆文旦現在才剛要開花，「哪來的文旦果」，痛批這樣的假新聞到這一秒都還未下架，NCC還坐視不管；葉宜津說，麻豆文旦價格好的時候一斤可以到70元，國民黨台南市立委候選人謝龍介卻說，一斤要賣30元，質疑「這到底是在幫農民，還是在害農民？」

民進黨台南市立委林俊憲說，媒體不應淪為政治打手，更不應因為選舉進行政治操作，他批評，政論節目製造假新聞，NCC向該節目提交公文，要求電視台自己組成倫理委員會，「自己挑委員、審理自己」，撰寫檢討報告，NCC再藉此判定電視台有無違法，這樣合理嗎？林俊憲呼籲，NCC不要再睡覺，媒體的言論自由很重要，但法治紀律也很重要，不能因政治目的傷害農民。

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