3年奪5命 楊梅高上路年底截彎取直

2019-03-14 18:19

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市楊梅區高上路往新屋方向，在高榮國小附近有處下坡急彎，加上電桿設在路側，若是夜間燈光昏暗、視線不佳，經常發生車禍，3年來奪走5條人命。經地方民代及市府爭取，已取得地主同意，購地將道路截彎取直，擺脫「死亡彎道」惡名。

桃園市議員李家興說，高上路位在台31線上，是往來新屋區、幼獅工業區的必經之路，車流量大、重車多，該路為雙向兩車道、車道寬約3﹒6公尺，易肇禍的轉彎處為下坡急彎，視覺上有道路驟減之感，以致危機橫生，3年來奪走5條人命，被當地居民稱為「死亡彎道」，前年10月甚至發生20歲洪姓警員騎車上班途中，因不諳路況與貨車擦撞命喪輪下。

居民不斷向地方政府反映，希望能「截彎取直」，但因急彎處旁為私有地，市府只好擬訂兩階段計畫，第一階段透過交通工程，加強燈光及號誌改善，去年8月已完成；第二階段則向地主收購、拔除彎道處電桿，月初以74萬元取得24坪用地。

工務局預計5月規劃道路設計，總工程費約960萬元，年底完成截彎取直，讓高上路路形更順，車道也拓寬至4到5公尺，總計改善路段150公尺，同時拆除彎道旁電桿，改善行車視線、避免車禍發生。

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