被困在生態池死亡 烏日柳川出現大批魚屍

2019-03-14 16:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日中山路一段旁的柳川今日被發現有大批魚屍，環保局烏日清潔隊前往清理，發現魚屍皆浮在河川上的生態池框格內，清潔隊表示，初步了解，並未有業者排放廢水，魚群的死亡是因河水退去魚群被困在框格而死亡，獲報前往了解的市議員吳瓊華建議，水利局要改善生態池框格，讓魚群可自由進出。

水利局表示，由於柳川過去是中央管河川，今年才交給市府，將先了解當初水利署在河川設生態框格的用意，在不妨礙防洪的情況下，進行改善。

水利署第三河川局當初為了保護河底基礎，在河川靠近邊坡設了格框護坦，用意在於河川經過長年的沖刷後，可保護邊坡不致塌陷。

框格護坦採田字型設置，中間的空洞則填上土石，具有生態的功能，但長年下來，土石被洪水沖走，便成一個洞一個洞，在河水量多時，魚群便會游到框框內產卵，讓格框護坦意外成了生態池。

不過，昨天柳川傳出惡臭味，民眾發現有大批魚隻死亡，環保局清潔隊獲報後，前往清理魚屍，發現魚群全部死在框框內，動用了2車6人，共清理出300公斤魚屍。

清潔隊表示，初步調查，並非有不肖業者排廢水，可能是前一陣子下大雨，河水量較大，魚群便游到護坦內，但在水退後，魚群游不出來，因溶氧量不足而死亡。

議員市議員吳瓊華接獲消息前往了解，建議水利局要對格框護坦進行改善。

第三河川局建議水利局，可重新用土石填平或者是將護坦進行切口，便可讓魚群自由進出。

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