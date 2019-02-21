水質正常 大溪永昌宮附近埤塘魚群暴斃真相是…

2019-02-21 23:02

〔記者李容萍／桃園報導〕久旱不雨，山區水源已捉襟見肘，桃園市大溪區仁和路永昌宮附近的埤塘，近日出現大量死魚，居民懷疑上游工廠排放廢水毒死魚群，市府環保局接獲檢舉到場稽查，研判應為埤塘水中的溶氧過低造成魚隻死亡，現場已電請石門農田水利會八德工作站派員清理死魚，以避免影響周圍環境。

環保局稽查發現，該址為南興社區公園埤塘，屬石門農田水利會管轄，現場發現死魚約500隻，經現場採水樣檢測水質pH為7.5，水溫22.8度C，導電度555us/cm，溶氧0.9mg/L，銅鎳試紙未有反應。

環保局派員沿上游區域巡視，並至可疑工廠稽查，該廠是從事豆類食品製造業，稽查時未作業情形，另廠內設有廢水沉澱池，稽查人員至其廢水排放口勘查，未有廢水排放情形，仍責成加強管理及防治措施，以維護周圍環境品質。

環保局表示，22日會持續派員前往該區域上游工廠稽查，如有發現有違法偷排廢水情形將依法告發。

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