這些好禮令人心動 大台南公車電動巴士激推抽獎放大絕

2019-03-14 10:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大台南公車中華環線70路電動公車上線營運，為了鼓勵民眾搭乘「衝」宣傳，南市交通局同步推出「搭70掃QR抽好禮」活動，最大獎四鏡頭Samsung Galaxy A9手機等著送給幸運兒。

「搭70掃QR抽好禮」活動，只要在中華環線電動公車粉絲專頁「大台南公車─中華環線」完成登錄，3個月內持電子票證搭乘者均可參加抽獎。

南市交通局表示，抽獎活動有3波，第1波將至4月8 日，另外在「大台南公車-中華環線」分享、按讚，以及標記2位好友行銷活動，已在2541筆資料中直播抽出20位幸運粉絲，送出100元7-11禮卷。

交通局表示，除通車前3個月（3月5日至6月4日）持市民卡可免費搭乘，持電子票證（一卡通、悠遊卡、icash2.0）或現金均享有半價9元優惠外，更加碼通車前三個月搭乘70路（中華環線），上下車完成刷卡並掃QR登錄即可參加抽獎。

行銷活動每月抽獎禮品包含雙層玻璃杯、大台南公車行動電源、不銹鋼吸管及7-11禮卷等獎項，這次活動累積搭乘70路公車次數最高排名，可獲得最大獎項四鏡頭Samsung Galaxy A9手機一支，享受電動公車帶來的美好乘車體驗。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/