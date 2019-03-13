白色情人節曬浪漫？ 高雄市觀光局推澄清湖秘境

2019-03-13 19:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕澄清湖大門前的彩虹噴泉廣場，每天固定有8個時段會出現動人音樂與噴泉水舞，尤其夕陽西下時，特定角度常見彩虹，高雄市觀光局在白色情人節前夕特地推薦這處打卡熱點，邀請有情人來感受音樂、噴泉與彩虹的浪漫氛圍。

觀光局同時邀請市民朋友，加入觀光局規劃的鐵馬遊高雄、金澄雙湖風之旅，來一趟健康與浪漫兼具的輕旅行。

觀光局指出，從電影《羅馬假期》奧黛麗赫本拿著錢幣對著噴泉許願，到近期的《曼哈頓情緣》女主角在噴水池旁起舞，噴泉始終是打造浪漫元素的要角，如果再加上絢麗彩虹，這樣的相遇、一生中能有幾次機會？

觀光局、工務局、自來水公司七區管理處聯手，特別為有情人找到這樣的祕境，只要時間對了，人也對了，美麗的愛情就此展開。

觀光局說，這個祕境就是澄清湖大門前的彩虹噴泉廣場，每天定點時刻（上午8點、10點及下午4點、5點、6點、7點、8點、9點等8個時段）會有動人的音樂與噴泉水舞，搭配下午的夕陽，在特定角度常出現美麗浪漫的彩虹。

為了讓更多人知道這個彩虹秘境，觀光局特別選在白色情人節前夕，以浪漫音樂會的方式跟市民分享此浪漫景點，帶來白色情人節的新氛圍。

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