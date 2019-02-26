高市澄清湖風景區南洋櫻迎賓

2019-02-26 07:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕春暖花開，高市澄清湖風景區近來南洋櫻、黃金風鈴木盛開，水公司打造「幸福花園」迎賓，種植千株玫瑰花綻放，園區百花齊放、爭奇鬥艷，宣告澄清湖花季登場，歡迎民眾遊湖體驗浪漫。

澄清湖是高雄第一大湖，以「澄清八景」聞名國際，被譽為「台灣第一風景區」，園區占地375公頃，每年吸引百萬觀光人潮，過去種植上千株的南洋櫻，讓民眾就近賞櫻，不必大老遠跑到日本，每到春暖花開時節，吸引大批賞花人潮。

水公司七區處表示，園區原本種植上千株南洋櫻，迄今已有一甲子歷史，雖歷經多次颱風摧殘，南洋櫻面積已大不如前，卻是每年春暖花開，最受歡迎的樹種，近年來持續種植南洋櫻，希望能恢復過去盛況。

水公司更打造「幸福花園」，種植70多種、1000株玫瑰花，包括「第一特獎」、「烏拉拉」等品種，百花齊放超浪漫，吸引許多情侶拍照打卡、新人拍婚紗照，成為園區的熱門景點。

值得一提的是，澄清湖近來美麗萬分，除了南洋櫻之外，黃金風鈴木也開花，綻放出金黃色花朵，與南洋櫻的粉紅色交錯，呈現亮麗又浪漫，與澄清湖的湖光山色相互輝映，民眾遊湖、漫步園區，感受春天的詩情畫意。

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